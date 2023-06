Rahul Gandhi as Mechanic (PIC@ ANI Twitter)

New Delhi, June 28: కాంగ్రెస్‌ సీనియర్‌ నేత, మాజీ ఎంపీ రాహుల్‌ గాంధీ (Rahul Gandhi) బైక్‌ మెకానిక్‌గా మారారు. పానా, స్క్రూడ్రైవర్‌ చేతపట్టి బైక్‌ను ఎలా బాగుచేయాలో తెలుసుకున్నారు. మంగళవారం రాత్రి ఢిల్లీలోని (Delhi) కరోల్‌ బాగ్‌ (Karol Bagh) సైకిల్‌ మార్కెట్‌లోని ఓ బైక్‌ రిపేర్‌ షాపునకు రాహుల్‌ వెళ్లారు. ఈసందర్భంగా మోటారు సైకిళ్లను ఎలా రిపేర్‌ చేయాలో మెకానిక్‌లను అడిగి తెలుసుకున్నారు. వారితో ఇంటరాక్ట్‌ అయ్యారు. దీంతోపాటు సైకిల్‌ మార్కెట్‌లోని వ్యాపారులు (Cycle traders), కార్మికులు, బైక్‌ మెకానిక్‌లతో (Bike mechanics) మాట్లాడారు. ఈ చేతులే భారత్‌ను నిర్మిస్తాయని రాహూల్‌ అన్నారు.

Congress leader Rahul Gandhi visited the shops of motorcycle mechanics in Karol Bagh, Delhi earlier today.

