Rahul Gandhi: అనర్హత వేటు వేసి నన్ను భయపెట్టలేరు, నేను ప్రశ్నలు అడుగుతూనే ఉంటాను, దేశం కోసం పోరాడుతూనే ఉంటాను , రాహుల్ గాంధీ సంచలన వ్యాఖ్యలు

లోక్ సభ సభ్యత్వానికి అనర్హత వేటు పడిన ఒక రోజు తర్వాత రాహుల్ గాంధీ విలేకరుల సమావేశంలో కేంద్ర ప్రభుత్వంపై విరుచుకుపడ్డారు. నాపై అనర్హత వేటు వేసి భయపెట్టలేరని, నేను ప్రశ్నలు వేస్తానని, దేశం కోసం పోరాడుతూనే ఉంటానని, గాంధీ కుటుంబం క్షమాపణ చెప్పదని రాహుల్ గాంధీ అన్నారు.

మోదీ-అదానీ సంబంధాలపై ప్రశ్నల నుంచి దృష్టి మరల్చినందుకు రాహుల్ గాంధీ అనర్హుడని ముద్ర వేశారన్నారు. అదానీపై నా ప్రసంగానికి ప్రధాని భయపడిపోయారని, ఆయన కళ్లలో నేను చూశానని, అందుకే ఇంతకుముందు సమస్యను దారి మళ్లించి ఇప్పుడు నాపై అనర్హత వేటు వేశారని అన్నారు.

శనివారం విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్యంపై దాడి జరుగుతోందన్నారు. నేను ప్రశ్నలు అడుగుతూనే ఉంటానని చెప్పాడు. నేను ఎవరికీ భయపడను. నేను భారత ప్రజాస్వామ్యం కోసం పోరాడుతున్నాను మరియు పోరాడుతూనే ఉంటాను. గౌతమ్ అదానీ కంపెనీలో పెట్టుబడి పెట్టిన 20 వేల కోట్ల రూపాయలు ఎవరికి అని రాహుల్ గాంధీ అన్నారు.

I had asked only one question on Adani... I will continue to ask questions and fight for democracy in India: Congress leader Rahul Gandhi day after his disqualification as MP pic.twitter.com/fcgo77sM63

— ANI (@ANI) March 25, 2023