Himachal Pradesh Rains: హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో వర్ష బీభత్సం, 29 మంది మృతి, రూ. 4 వేల కోట్ల విలువైన ఆస్తుల నష్టం, రంగంలోకి దిగిన కేంద్ర సహాయక బృందాలు..

హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లో దాదాపు 72 గంటలకు పైగా కుండపోత వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భారీ నష్టం వాటిల్లింది. గత రెండు రోజుల్లో 29 మంది మాత్రమే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అధికారిక సమాచారం ప్రకారం, కాంగ్రాలో ఒకరు, చంబా-మండిలో 3-3, కులులో ఆరుగురు, బిలాస్‌పూర్-సిర్మౌర్‌లో 1-1 మరియు సోలన్‌లో ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. జూన్ 24 న హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లో రుతుపవనాల ఆర్డర్ తర్వాత, ఇప్పటివరకు 63 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయల నష్టం అంచనా

ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లోని మండి మరియు కులు జిల్లాల్లో గరిష్ట విధ్వంసం జరిగింది. ఈ ప్రకృతి వైపరీత్యం వల్ల ఇప్పటి వరకు రాష్ట్రానికి నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయల నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. అయితే, వాస్తవ నష్టాన్ని అంచనా వేయడానికి ముఖ్యమంత్రి సుఖ్వీందర్ సింగ్ సుఖు రెవెన్యూ మంత్రి జగత్ సింగ్ నేగీ అధ్యక్షతన ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కమిటీ నష్టాన్ని సరిగ్గా అంచనా వేస్తుంది. ప్రస్తుతం, ముఖ్యమంత్రి సుఖ్‌విందర్ సింగ్ సుఖు ప్రాథమిక అంచనాల ప్రకారం హిమాచల్‌కు రూ. 3,000 కోట్ల నుండి రూ. 4,000 కోట్ల నష్టం గురించి చెప్పారు. ఈరోజు హిమాచల్ ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి సుఖ్వీందర్ సింగ్ సుఖు మండి మరియు కులు నష్టాన్ని పరిశీలించేందుకు సందర్శించనున్నారు.

Visuals from Gehru Nallah of Thachi Valley in Mandi, #HimachalPradesh. pic.twitter.com/NvZdkkvOQt

— Saurabh Chauhan (@Saurabhjr) August 12, 2023