Jamnagar, March 01: ముకేశ్ అంబానీ తనయుడు అనంత్ అంబానీ (Ananth Ambani) త్వరలో రాధికని వివాహం చేసుకోబోతున్నాడు. దీంతో అనంత్ రాధిక ప్రీ వెడ్డింగ్ సెలబ్రేషన్స్ (Anant Radhika Pre Wedding Celebrations) గుజరాత్ జామ్‌నగర్ లో అంగరంగ వైభవంగా గత రెండు రోజుల నుంచి జరుగుతున్నాయి. ఈ ఈవెంట్ కి దేశ విదేశాల నుంచి సెలబ్రిటీలు వస్తున్నారు. వరల్డ్ టాప్ పాప్ సింగర్ రిహన్న, ఫేస్‌బుక్ సీఈఓ మార్క్ జూకర్‌బర్గ్.. లాంటి ఎంతోమందో ఊహించని అతిధులు ఈ ఈవెంట్ కి నేడు హాజరయ్యారు. అంబానీ ఇంట పెళ్లి వేడుకలు అంటే మాములుగా ఉండదు మరి. అనంత రాధిక ప్రీ వెడ్డింగ్ గ్లోబల్ వైడ్ వైరల్ అవుతుంది. ఈ వేడుకకు టాలీవుడ్ లో రామ్ చరణ్ కి ఆహ్వానం అందింది. దీంతో నేడు చరణ్ తన భార్య ఉపాసనతో కలిసి ఈ వేడుకకు హాజరయ్యారు. ఈవెంట్ వేదిక లోపలికి వెళ్లేముందు మీడియాకు చరణ్ – ఉపాసన (Ram Charan Upasana) పోజులు ఇస్తుండగా అక్కడ మీడియా, అభిమానులు చరణ్ ని చూసిన ఆనందంతో జై శ్రీరామ్ అని నినాదాలు చేశారు.

Jai Shri Ram Slogans by Media at the Arrival of Man Of Masses @AlwaysRamCharan at Jamnagar Airport for #AnantRadhikaPreWedding Festivities ❤️‍🔥

Shri RAM Crowned by the Public. The North Will Remember 🔥🏹#GameChangerpic.twitter.com/2SCpIbiZBo

