Chennai, FEB 03: కారులో లోపం కారణంగా ఒక వినియోగదారుడికి భారీగా జరిమానా చెల్లించాలని తీర్పు వెలువరించింది తమిళనాడు వినియోగదారుల కోర్టు. తమిళనాడు స్టేట్ కన్సుమర్ డిస్ప్యూట్ రెడ్సెస్సల్ కమిషన్ ఇచ్చిన తీర్పు సంచలనంగా మారింది. ఒక కారు డీలర్ కు రూ. 60,08,000 జరిమానా విధించింది. వినియోగదారుడు కొన్న ఆడి కారులో బ్రేక్ మెకానిజంలో లోపం ఏర్పడింది. దీనిపై వినియోగదారుల కోర్టును ఆశ్రయించాడు. దీనిపై విచారణ జరిపిన కోర్టు...తీర్పు ఇచ్చింది. రూ.30 లక్షల మేర జరిమానాతో పాటూ ఆడి క్యూ 7 కారులో బ్రేక్ విభాగాన్ని రీప్లేస్ చేయాలని సూచించింది.

Recurring Defect In Car; Tamil Nadu State Consumer Disputes Redressal Commission Directs Refund Of Rs-60,08,000/ The Prize Of Audi Q 7 https://t.co/2Krjy659U9

— Live Law (@LiveLawIndia) February 3, 2023