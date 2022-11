Coimbatore, NOV 10: కోయంబత్తూరు సిలిండర్‌ బ్లాస్ట్‌ కేసులో (Coimbatore LPG cylinder explosion) నేషనల్‌ ఇన్వెస్టిగేషన్‌ ఏజెన్సీ (NIA) దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసింది. ఇందులో భాగంగా బుధవారం అర్ధరాత్రి నుంచి తమిళనాడులోని (Tamil Nadu ) 45 ప్రాంతాల్లో దాడులు నిర్వహిస్తున్నది. అనుమానితులు, వారికి సంహకరించిన వారి ఇండ్లలో ఎన్‌ఐఏ అధికారులు సోదాలు (NIA raids) నిర్వహిస్తున్నారు. చెన్నైలోని పుడుపెట్‌, మన్నాడి, జమాలియా, పెరంబూరుతోపాటు కోయంబత్తూరు, కొట్టయ్‌మేడు, ఉక్కడం, పొన్విఝా నగర్‌, రతినపురి తదితర ప్రాంతాల్లో ఈ తనిఖీలు కొనసాగుతున్నాయి.

Tamil Nadu | National Investigation Agency (NIA) raids underway at 45 locations in the state in connection with the Coimbatore car blast case that took place on October 23rd: Sources

(Visuals from Coimbatore's GM Nagar & HMPR street) pic.twitter.com/fjanUCGs0P

