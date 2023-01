Rajouri, JAN 01: జమ్మూకశ్మీర్‌ రాజౌరీ జిల్లాలోని (Rajouri) ఓ గ్రామంలో జరిగిన ముష్కరులు జరిపిన దాడిలో (Terrorist Attack ) ముగ్గురు పౌరులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో ఎనిమిది గాయపడ్డారు. తుపాకీ తూటాలతో గాయపడిన వారిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ సాయంత్రం డాంగ్రి గ్రామంలోకి ఇద్దరు సాయుధులు విచక్షణారహితంగా కాల్పులు జరిపారని అధికారులు తెలిపారు. మూడు ఇండ్లపై కాల్పులు జరగ్గా.. ముగ్గురు పౌరులు (Three Killed) మరణించారు.. మరో నలుగురు గాయపడ్డారు. సమాచారం అందుకున్న బలగాలు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని సెర్చ్‌ ఆపరేషన్‌ ప్రారంభించినట్లు అదనపు డీజీపీ ముఖేష్‌ సింగ్‌ తెలిపారు. గాయపడ్డవారందరినీ ఆస్పత్రికి తరలించామన్నారు. ఉగ్రవాదుల కోసం గాలింపు ముమ్మరం చేసినట్లు చెప్పారు.

J&K | Three people were brought dead. Out of the 7 injured people, 5 are stable and 2 are in serious condition. There are gunshot injuries on the body of the injured people: Dr Javed Chaudhary, Emergency Medical Services, Government Medical College & Associated Hospital Rajouri pic.twitter.com/WnBP4d1MBF

— ANI (@ANI) January 1, 2023