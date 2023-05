Tamilanadu Govt: క్రైస్తవ మిషనరీల మతప్రచారం చట్టవిరుద్ధం కాదు, ప్రజలు తమ మతాన్ని ఎంచుకునే హక్కు: సుప్రీంకోర్టులో తమిళనాడు ప్రభుత్వం

గత కొన్నేళ్లుగా రాష్ట్రంలో బలవంతపు మతమార్పిడి ఘటనలు వెలుగులోకి రాలేదని తమిళనాడు ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టుకు తెలిపింది. క్రైస్తవ మిషనరీలు మతాన్ని ప్రబోధించడంలో చట్టవిరుద్ధం ఏమీ లేదని, చట్టవిరుద్ధమైన మార్గాలను ఉపయోగించనంత కాలం, ప్రజలు తమకు నచ్చిన మతాన్ని అనుసరించవచ్చని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సుప్రీం కోర్టులో దాఖలు చేసిన అఫిడవిట్‌లో పేర్కొంది. మైనారిటీలకు వ్యతిరేకంగా ఉన్న మత మార్పిడి నిరోధక చట్టాన్ని దుర్వినియోగం చేసే అవకాశం ఉంటుందని అశ్విని ఉపాధ్యాయ్ పిటిషన్‌పై తమిళనాడు ప్రభుత్వం స్పందించింది. గత కొన్నేళ్లుగా దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో బలవంతపు మతమార్పిడి ఘటన వెలుగులోకి రాలేదని తమిళనాడు ప్రభుత్వం పేర్కొంది.

'ఒక నిర్దిష్ట మతం భావజాలం స్ఫూర్తితో క్రైస్తవులకు వ్యతిరేకంగా పిటిషన్'

పిటిషనర్ ఆరోపించిన బలవంతపు మతమార్పిడుల కేసులపై సీబీఐ విచారణ జరిపించాలని, మతమార్పిడి నిరోధక చట్టాన్ని రూపొందించాలని లా కమిషన్‌ను కోరుతూ దాఖలైన పిటిషన్‌ను తమిళనాడు ప్రభుత్వం వ్యతిరేకించింది. ఉపాధ్యాయ్ పిటిషన్‌ను తమిళనాడు ప్రభుత్వం క్రైస్తవులకు వ్యతిరేకంగా ఒక నిర్దిష్ట మతం యొక్క భావజాలం నుండి ప్రేరణ పొందిందని పేర్కొంది. ఆర్టికల్ 25ని ఉటంకిస్తూ, భారత రాజ్యాంగం ప్రతి పౌరుడికి తన మతాన్ని ప్రచారం చేసుకునే హక్కును కల్పించిందని తమిళనాడు ప్రభుత్వం పేర్కొంది.

Tamil Nadu government has told the Supreme Court that no incident of forceful conversion has been reported in the State in the last many years. Citizens are at liberty to choose the religion they want to follow, TN said in an affidavit filed in a plea alleging forcible… pic.twitter.com/Txk46m89C2

