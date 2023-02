New Delhi, FEB 16: భారత్‌లోకి మరో 12 చీతాలు (Cheetahs) అడుగుపెట్టబోతున్నాయి. దక్షిణాఫ్రికా (South Africa) నుంచి మరో 12 చీతాల్ని తీసుకొచ్చేందుకు ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేసింది. ఈ నెల 18, శనివారం దక్షిణాఫ్రికా నుంచి 12 చీతాల్ని తీసుకొస్తారు. మిలిటరీ విమానమైన బోయింగ్ సీ17 (Boing C 17) విమానంలో దక్షిణాఫ్రికాలోని జోహన్నెస్‌బర్గ్ నుంచి చీతాల్ని గ్వాలియర్ (Gwaliar) తీసుకొస్తారు. అక్కడ్నుంచి హెలికాప్టర్లలో మధ్య ప్రదేశ్‌లోని కూనో నేషనల్ పార్కుకు వీటిని తరలిస్తారు. 12 చీతాల్లో (South Africa) ఏడు మగ చీతాలు కాగా, ఐదు ఆడ చీతాలున్నాయి. వీటిని దక్షిణాఫ్రికాలోని ఫిండా, రూయ్‌బర్గ్ రిజర్వ్స్ నుంచి తీసుకొస్తున్నారు. దశాబ్దాల క్రితమే అంతరించిపోయిన చీతాల్ని దేశంలోకి తిరిగి తీసుకురావాలని కేంద్రం నిర్ణయించిన సంగతి తెలిసిందే. దీనిలో భాగంగా నమీబియా నుంచి గత సెప్టెంబర్‌లో ఎనిమిది చీతాల్ని ఇండియా తీసుకొచ్చారు.

12 Cheetahs are being brought from South Africa through Indian Air Force's C-17 Globemaster Cargo plane, on 18th February. The Cheetahs will be released in Kuno National Park, Madhya Pradesh. pic.twitter.com/zhkWpz4Bte

