New Delhi, March 13: ఆధార్ అడ్రస్‌ తదితర వివరాలను సొంతంగా అధికారిక ఆన్ లైన్ వెబ్ పోర్టల్ లో అప్ డేట్ (Aadhar Update) చేసుకునే వారికి ఆ సేవలను ఉచితంగా అందజేసే గడువును మరోసారి పొడిగిస్తున్నట్లు భారత విశిష్ట గుర్తింపు ప్రాధికార సంస్థ (UIDAI) తెలిపింది. ఈ ప్రక్రియకు కేంద్రం ఇచ్చిన గడువు ఈనెల 14తో ముగియనుండగా.. ఉడాయ్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మరో మూడు నెలలు గడువు ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ మేరకు ఉడాయ్ ఎక్స్ లో పోస్టు చేసింది. దీంతో జూన్ 14 వరకు ఆధార్ కార్డులో ఉచితంగా మార్పులు చేసుకొనే అవకాశం లభిస్తుంది. మై ఆధార్ (My Aadhaar) పోర్టల్ మాత్రమే ఆ సేవలను ఉచితంగా అందిస్తుంది.

