Uttar Pradesh Fire: అయ్యో పాపం! మంటలు చెలరేగి కుటుంబమంతా సజీవదహనం, మృతుల్లో నలుగురు 14 ఏళ్లలోపు వారే, స్టవ్ ఆఫ్ చేయకుండా పడుకోవడంతో మంటలు చెలరేగి ప్రమాదం

Mau, DEC 28: ఉత్తరప్రదేశ్ (Uttarapradesh) రాష్ట్రంలో విషాద ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఓ ఇంట్లో అగ్నిప్రమాదం (Fire Accident) చోటుచేసుకోవటంతో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఐదుగురు సజీవదహనం అయ్యారు. మృతుల్లో నలుగురు 14ఏళ్లలోపువారే. యూపీలోని మౌ జిల్లా (Mau) కోపగంజ్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని షాపూర్ గ్రామంలో ఈ విషాద ఘటన చోటు చేసుకుంది. అగ్నిమాపక సిబ్బంది, పోలీసులు ఘటన స్థలికి చేరుకొని మంటలను అదుపు చేశారు. సజీవదహనమైన మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన వీరంతా షాపూర్ గ్రామంలో ఓ గుడిసెలో నివాసం ఉంటున్నారు. మంగళవారం రాత్రి 9గంటల సమయంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. అయితే, స్టవ్ నుంచి ఒక్కసారిగా మంటలు వ్యాపించడంతో ఇంటికి అంటుకొని ఐదుగురు సజీవదహనం (Five Members) అయినట్లు అధికారులు తెలిపారు.

UP | 5 members of a family including a woman, 1 adult & 3 minors died in a house fire that broke out at Shahpur village, Kopaganj PS in Mau district. Police along with the fire brigade, medical & relief teams reached the spot: DM Arun Kumar, Mau

(27.12) pic.twitter.com/0DsqW5HwDT

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) December 27, 2022