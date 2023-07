Uttar Pradesh Shocker: మొన్న గిరిజన యువకుడిపై మూత్రం పోశారు, నేడు యూపీలో దళిత యువకుడితో చెప్పులు నాకించారు, షాకింగ్ వీడియో వైరల్

మధ్యప్రదేశ్ లో ఓ గిరిజన వ్యక్తిపై అగ్రకులానికి చెందిన దురహంకార రాజకీయ నేత మూత్ర విసర్జన చేసిన ఘటన దేశ వ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. అయితే, ఈ ఘటన మరువకముందే ఉత్తర ప్రదేశ్ లో మరో అమానవీయ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని సోన్‌భద్రలో దళిత కులానికి చెందిన వ్యక్తిని బలవంతంగా ఓ అగ్రకులానికి చెందిన వ్యక్తి చెప్పులు నాకించుకున్న ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఈ మొత్తం ఘటనను నిందితుడి సహచరుడు కెమెరాలో బంధించగా, వీడియో వెంటనే వైరల్‌గా మారింది. దళిత వ్యక్తిని అవమానించిని నిందితుడిని తేజ్‌బాలీ సింగ్ గా గుర్తించారు. నిందితుడు విద్యుత్ శాఖ లైన్‌మెన్‌గా పనిచేస్తున్నాడు.

Uttar Pradesh Shocker: Dalit Youth Forced To Lick Another Man's Slipper, Do Squats Following Altercation in Sonbhadra, Accused Arrested (Watch Video) #UttarPradesh #Sonbhadra #CrimeNews https://t.co/z4IgATzlLs

In UP's Sonbhadra, an electricity department lineman Tejbali Singh forced a Dalit man to lick former's slipper and do squats following altercation. The incident happened within limits of Shahganj PS in the district. pic.twitter.com/qfUK4MEfYW

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) July 8, 2023