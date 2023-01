Kidnap Attempt In Haryana: కిడ్నాపర్ల బారి నుంచి తృటిలో తప్పించుకున్న యువతి, జిమ్ చేసి వస్తుండగా బలవంతంగా కారులోకి ఎక్కించబోయిన దుండగులు, యువతి ప్రతిఘటించడంతో పారిపోయిన కిడ్నాపర్లు

Haryana, JAN 01: కారులో యువతిని కిడ్నాప్ చేసేందుకు కొందరు దుండగులు విఫలయత్నం (Kidnapping Attempt) చేశారు. ఇందుకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సీసీటీవీ కెమెరాలో (CCTV) రికార్డయ్యాయి. హరియాణాలోని (Haryana) యమునా నగర్ లో నిన్న ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. జిమ్ కి వెళ్లిన ఓ యువతి అందులో వ్యాయామం చేసి, బయటకు వచ్చి తన కారులో కూర్చుంది. అదే సమయంలో అక్కడకు నలుగురు దుండగులు తమ ప్రణాళిక ప్రకారం వచ్చారు. ఆ యువతి కూర్చున్న కారులోకి ఎక్కారు. అయితే, కారులోని ఆ యువతి ప్రతిఘటించింది. గట్టిగా అరుస్తూ, దుండగులను కొట్టింది. దీంతో భయపడిపోయిన దుండగులు వెంటనే కారులో నుంచి బయటకు వచ్చి పారిపోయారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

#WATCH | Caught On Camera: Miscreants tried to kidnap a woman in Haryana's Yamuna Nagar city yesterday

After doing gym, the woman sat in her car. 4 people came & entered her car & tried to kidnap her. One accused has been caught. Probe underway: DSP Kamaldeep Singh, Yamuna Nagar pic.twitter.com/XvuN22yfWy

— ANI (@ANI) January 1, 2023