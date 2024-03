PV Narasimha Rao | Bharata Ratna: భారతరత్న అవార్డును స్వీకరించిన పీవీ నరసింహారావు తనయుడు...తెలుగులో ట్వీట్ చేసిన ప్రధాని మోదీ..

రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము తరపున దేశ అత్యున్నత పౌర పురస్కారం భారతరత్నతో సత్కరించిన వారి సహకారాన్ని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ శనివారం (మార్చి 30) కొనియాడారు. మాజీ ప్రధాని పీవీ నరసింహారావు, చౌదరి చరణ్‌సింగ్‌ తదితర ప్రముఖులకు ఆయన నివాళులర్పించారు.

పివి నరసింహారావు కృషిని కొనియాడారు

పివి నరసింహారావు మన దేశ పురోగతి మరియు ఆధునీకరణను ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి విస్తృతంగా కృషి చేశారు. అతను గౌరవనీయమైన పండితుడు మరియు ఆలోచనాపరుడు అని కూడా పిలుస్తారు. ఆయన సహకారం ఎప్పటికీ గౌరవించబడుతుంది. ”

President Droupadi Murmu conferred Bharat Ratna upon Shri P. V. Narasimha Rao posthumously. As the ninth Prime Minister of India, Shri P. V. Narasimha Rao led far-reaching economic reforms. Earlier, in his youth, he had taken an active part in the freedom struggle, especially… pic.twitter.com/RMJZlkVcIt

— President of India (@rashtrapatibhvn) March 30, 2024