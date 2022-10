Screen garb from viral video

Raibareli, OCT16: ఒక స్కూల్ బస్సులో భారీ కొండ చిలువ (python) కనిపించిన ఘటన ఉత్తర ప్రదేశ్ (UP), రాయ్‌బరేలి (Raibareli)లో జరిగింది. స్థానిక ప్రైవేటు పాఠశాలకు చెందిన బస్సులో సీటు కింద ఒక భారీ కొండ చిలువ ఉన్నట్లు ఆదివారం బస్సు సిబ్బంది గుర్తించారు. ఆదివారం కావడంతో ఈ బస్సు (School Bus) పార్కు చేసి ఉంది. విద్యార్థులెవరూ లేకపోవడంతో ప్రమాదం తప్పింది. కొండ చిలువను (python) గుర్తించిన సిబ్బంది.. పోలీసులు, అటవీశాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. వెంటనే అటవీ శాఖ అధికారులు బస్సు దగ్గరకు చేరుకుని బస్సులోంచి కొండ చిలువను బయటకు తీసే ప్రయత్నం చేశారు. ఈ కొండ చిలువ బస్సు కింది భాగంలో, ఇంజిన్‌లో దాక్కుని ఉంది. దాని కడుపులో ఏదో జంతువు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. కడుపు మొత్తం చాలా పెద్దదిగా ఉంది.

A python rescued from a school bus in Raibareli, UP. pic.twitter.com/1mP3EY9njc

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) October 16, 2022