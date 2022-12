Consent Of Minor Is Not Consent: మైనర్ తీసుకునే నిర్ణయాలు చెల్లబోవు.. ఆమె సమ్మతి.. సమ్మతే కాదు.. మైనర్ అంగీకరించినా సరే.. అది అత్యాచారమే.. రేప్ కేసు విచారణలో ఢిల్లీ హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు

Newdelhi, Dec 6: మైనారిటీ (Minority) తీరని అమ్మాయి ఆమోదంతోనే లైంగిక ప్రక్రియ కొనసాగించినప్పటికీ, చట్ట ప్రకారం అది అత్యాచారం కిందికే వస్తుందని ఢిల్లీ హైకోర్టు (Delhi Highcourt) కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఓ 16 ఏండ్ల బాలిక కేసులో నిందితుడి బెయిల్ పిటిషన్ (Bail Petition) విచారణ సందర్భంగా కోర్టు ఈ వ్యాఖ్యలు చేసింది.

మైనర్ కు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే మానసిక పరిణతి ఉండదని, అందుకే మైనర్ ఇష్టప్రకారం, పూర్తి సమ్మతితో (Consent) లైంగికంగా కలిసినప్పటికీ, ఆ సమ్మతిని.. అసమ్మతిగానే పరిగణించి దానిని అత్యాచారం కిందనే పరిగణిస్తామని న్యాయమూర్తి పేర్కొన్నారు. నిందితుడు పెట్టుకున్న బెయిల్ పిటిషన్ ను కొట్టేశారు.

The Delhi High Court recently stated that “consent of a minor is no consent in the eyes of law,” rejecting the bail request of a man who was detained for allegedly raping a young girl.https://t.co/rIvJYOQ6wa

