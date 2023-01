Fact Check: ప్రధాని మోదీ తన తల్లి శ్రాద్ధ కర్మల్లో భాగంగా గుండు చేయించుకున్న ఫోటో నిజమేనా, ఫ్యాక్ట్ చెక్ ద్వారా తెలుసుకోండి..

The viral image of PM Narendra Modi is fake (Photo Credits: Twitter)

ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి సంబంధించిన ఫోటో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ చిత్రంలో ప్రధాని మోదీ గుండుతో కనిపిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో ప్రధాని మోదీ తన తల్లి హీరాబెన్ మరణానంతరం హిందూ ఆచారాల ప్రకారం గుండు కొట్టించుకున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. దీని తర్వాత చాలా మంది తమ ట్విట్టర్ హ్యాండిల్ నుండి ఈ ఫోటోను పోస్ట్ చేస్తున్నారు.

ట్విట్టర్‌లో ఫోటో వైరల్

దీని వాస్తవ-తనిఖీ చేసినప్పుడు, చిత్రం ఫేక్ అని కనుగొన్నారు. బూమ్ ఫాక్ట్ చెక్‌లో ప్రధాని మోదీ ఇంకా గుండు కొట్టించుకోలేదని తేలింది. ప్రధాని మోదీ తల గుండుతో ఉన్నట్లుగా ఫోటో ఎడిట్ చేయబడింది.

Prime Minister Modi ji performed all the rituals for her mother according to the Hindu traditions in a very simple way and afterwards he got his head shaved (mundan)which is done by all Hindus

Hats off to the real son.

We are proud to have such a leader pic.twitter.com/cfzigfNnXC

