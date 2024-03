Gold Treasure: 1200 ఏండ్ల నాటి సమాధిలో భారీ బంగారు నిధి.. దాంతో పాటే 32 శవాలు కూడా.. అసలేం జరిగింది??

Newyork, Mar 10: మధ్య అమెరికా దేశమైన పనామాలో (Panama) పురావస్తు శాస్త్రవేత్తలు దాదాపు 1200 ఏండ్ల నాటి ఓ సమాధిని గుర్తించారు. ఈ సమాధిలో భారీ యెత్తున బంగారు సంపదను (Gold Treasure) గుర్తించారు. విలువైన బంగారు దుస్తులతో పాటు బెల్ట్‌ లు, నగలు, తిమింగలం పన్నుతో అలంకరించిన చెవిపోగులు, బ్రాస్‌లెట్లు, గంటలు, సిరామిక్‌ వస్తువులు వంటివి ఇందులో ఉన్నాయి. అయితే, బంగారమే కాదు ఈ సమాధిలో పలు శవాల అవశేషాలు దొరికాయి.

