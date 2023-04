Poonch Attack: పూంచ్ దాడి మా పనే.. ప్రకటించిన జైషే మహ్మద్.. ఉగ్రదాడిలో అసువులు బాసిన ఐదుగురు జవాన్లు.. గ్రనేడి దాడి కారణంగానే వాహనంలో మంటలు.. ఉగ్రవాదుల కోసం ఆ ప్రాంతంలో జల్లెడ పడుతున్న అధికారులు

Newdelhi, April 21: జమ్మూకశ్మీర్‌లోని (Jammu And Kashmir) పూంచ్ (Poonch) జిల్లాలో ఆర్మీ జవాన్లు (Jawans) ఉన్న వాహనంపై నిన్న జరిగిన ఉగ్రదాడి తమ పనేనని పాక్ (Pakistan) ప్రేరేపిత ఉగ్రవాద సంస్థ జైషే మహ్మద్ (Jaish-e-Mohammed) ప్రకటించింది. దీంతో భారత్ అప్రమత్తమైంది. ఈ విషయాన్ని ఆర్మీ చీఫ్ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తెలియజేశారు. ఘాతుకానికి పాల్పడిన ఉగ్రవాదులను వెదికేందుకు ఆ ప్రాంతాన్ని మిలిటరీ జల్లెడ పడుతున్నది. కాగా ఈ ఉగ్రదాడిలో ఐదుగురు భారత జవాన్లు అసువులు బాశారు. జిల్లాలోని భీంబెర్ గాలి నుంచి సంగియోట్ వెళ్తున్న ఆర్మీ వాహనంపై ఉగ్రవాదులు కాల్పులతో తెగబడ్డారు. ఈ ఘటనలో ఐదుగురు జవాన్లు అమరులు కాగా, ఓ అధికారి గాయపడ్డారు. వెంటనే ఆయనను రాజౌరీలోని ఆర్మీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే అదనపు డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ (జమ్ము) సహా సీనియర్ అధికారులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు.

Army Vehicle Fire: భారత ఆర్మీ వాహనంలో ఒక్కసారిగా అగ్ని ప్రమాదం, నలుగురు జవాన్లు సజీవ దహనం అయినట్లుగా వార్తలు, జమ్మూకాశ్మీర్‌లో విషాద ఘటన

The incident took place around 3 pm in Rajouri sector. The vehicle caught fire, likely due to the use of grenades, the Army's official statement said. https://t.co/uOdG7dun0G

Jaish claims attack on soldiers in J&K's Poonch, Army chief briefs Centre🍁🍁

White Knight Corps salutes the sacrifice of Hav Mandeep Singh, L/Nk Debashish Baswal, L/Nk Kulwant Singh, Sep Harkrishan Singh, Sep Sewak Singh, who laid down their lives in the line of duty in the Poonch Sector today. We stand in solidarity with the bereaved families: White… https://t.co/UG2QOjbzJk pic.twitter.com/1QhoxOhxjE

#BREAKING: 5 Indian Army soldiers killed in a terror attack in Rajouri Sector of Jammu & Kashmir when terrorists fired at it and truck caught fire due to grenade blast.

Today, at approximately 1500 hours, one Indian Army vehicle, moving between Bhimber Gali and Poonch in the… pic.twitter.com/vjp8CvkpXy

