Newdelhi, April 18: ఉత్తరాఖండ్‌లోని (Uttarakhand) పౌరి (Pauri) జిల్లాలో అడవిని (Forest) వీడి బయటకు వచ్చిన ఓ పెద్ద పులి (Tiger) 25 గ్రామాల ప్రజలను (Villagers) భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తోంది. మూడు రోజుల వ్యవధిలో ఇద్దరిపై దాడిచేసి చంపేసింది. దీంతో ప్రజలు బయటకు రావాలంటేనే హడలిపోతున్నారు. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు 25 గ్రామాల్లో రాత్రి 7 గంటల నుంచి ఉదయం 6 గంటల వరకు కర్ఫ్యూ విధించారు. నేటి వరకు పాఠశాలలు, అంగన్‌వాడీ కేంద్రాలను మూసివేయాలని కలెక్టర్ ఆదేశించారు.

