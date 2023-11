Toolbag Orbiting Earth: ఆకాశంలో కనిపిస్తున్న వింత వస్తువు.. వ్యోమగాముల పట్టు జారి భూమి చుట్టూ తిరుగుతున్న టూల్‌ కిట్‌ బ్యాగ్.. ఏమైనా ప్రమాదమా?

Newdelhi, Nov 13: ప్రస్తుతం ఆకాశంలో కనిపిస్తున్న ఒక వింత వస్తువు అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నది. వ్యోమగాముల పట్టు నుంచి జారిన టూల్‌ కిట్‌ బ్యాగ్‌ (Toolbag) భూమి చుట్టూ (Orbiting Earth) తిరుగుతున్నది. (Toolbag Orbiting Earth) నవంబర్ 1న నాసా మహిళా వ్యోమగాములు తొలిసారి స్పేస్‌ వాక్‌ చేశారు. జాస్మిన్ మోఘ్‌బెలీ, లోరల్ ఓ’హారా కలిసి ఇంటర్నేషనల్‌ స్పేస్‌ స్టేషన్‌ (ఐఎస్‌ఎస్‌)కు ఉన్న సోలార్‌ పరికరాలకు రిపేర్‌ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఒక టూల్‌ కిట్‌ బ్యాగ్‌ వారి పట్టు నుంచి జారిపోయింది. ఐఎస్‌ఎస్‌కు చెందిన కెమెరాలో ఇది రికార్డైంది.

Last seen by @Astro_Satoshi while floating over Mount Fuji 🗻 the 'Orbital Police' can confirm that the lost EVA gear is being tracked 🫡 https://t.co/wz4MITmAfM pic.twitter.com/eksfu9fPFw

— Dr Meganne Christian (@astro_meganne) November 5, 2023