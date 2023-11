UP Horror: బాలుడిపై లైంగిక దాడికి వ్యక్తి యత్నం.. విఫలం కావడంతో హత్య.. యూపీలో దారుణం

Representational Purpose Only (File Image)

Newdelhi, Nov 11: బాలుడిపై (Boy) లైంగిక దాడికి ఒక వ్యక్తి ప్రయత్నించాడు. ఆ చర్య విఫలం కావడంతో ఆ బాలుడ్ని హత్య (Murder) చేశాడు. (Man Murders Boy After Rape Attempt Fail) మృతదేహాన్ని చెరకు తోటలో దాచాడు. చివరకు ఆ వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. ఉత్తరప్రదేశ్‌ లోని రాంపూర్‌ జిల్లాలో ఈ సంఘటన జరిగింది. బిలాస్‌ పూర్‌ కు చెందిన వ్యక్తి తన 8 ఏళ్ల కుమారుడు కిడ్నాప్‌ అయ్యాడని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. పొరుగింట్లో అద్దెకు ఉండే 21 ఏళ్ల శివంపై అనుమానం వ్యక్తం చేశాడు. అతడు తన కుమారుడ్ని మభ్యపెట్టి బయటకు తీసుకెళ్లాడని ఆరోపించాడు. సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌ ద్వారా దీనిని గుర్తించినట్లు చెప్పాడు.

UP Man Murders Eight-Year-Old Boy, Hides Body After Failed Rape Attempt In Bilaspur; Arrested. #Bilaspurnews pic.twitter.com/NABmlFzdp2

— Newspeddlers (@thenewspeddlers) November 10, 2023