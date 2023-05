UP Horror: కీచక టీచర్ అకృత్యం.. 15 మంది పాఠశాల విద్యార్థినులపై లైంగిక దాడి.. ముగ్గురి అరెస్ట్.. యూపీలో దారుణ ఘటన వెలుగులోకి

Lucknow, May 15: యూపీలో (UP) ఘోరం చోటు చేసుకున్నది. షాజహాన్ పూర్ (Shahjahanpur) జిల్లాలోని తిల్ హార్ తాలూకాలోని ఓ గ్రామంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో కంప్యూటర్ టీచర్ (Computer Teacher) గా పనిచేస్తున్న వ్యక్తి విద్యార్థినులపై గతకొంతకాలంగా లైంగిక దాడి, వేధింపులకు (Sexual Assualt) పాల్పడేవాడు. ఇలా 15 మందిపై అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డాడు. అతనికి స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్, అసిస్టెంట్ టీచర్ సాయపడేవారు. విద్యార్థినులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ముగ్గురినీ అరెస్టు చేశారు. విద్యార్థినులు మైనర్లు. 7,8 తరగతులకు చెందినవారు. వీరంతా దళిత వర్గానికి చెందినవారు.

Porn in Classroom! స్కూల్‌లో పోర్న్ పాఠాలు, రివేంజ్ సెక్స్ గురించి అవగాహన కల్పించడానికి బూతు పదాలు వాడిన Oregon School అధ్యాపకులు, తీవ్ర విమర్శలు

Uttar Pradesh: Teacher Sent to Jail for Sexually Assaulting 15 Schoolgirls in Shahjahanpur District, Two Others Booked#UttarPradesh #Shahjahanpur #SexuallyAssault https://t.co/cD1wxALBRv

— LatestLY (@latestly) May 15, 2023