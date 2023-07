Delhi Metro Viral Video: మరోసారి వార్తల్లోకెక్కిన ఢిల్లీ మెట్రో, ఈ సారి పోల్ డ్యాన్స్ వీడియో వైరల్‌, ఎన్నిసార్లు చెప్పినా వినరా? అంటూ నెటిజన్ల ఫైర్

New Delhi, July 08: ఢిల్లీ మెట్రోలో ఇద్దరు యువతులు ‘పోల్ డ్యాన్స్’ చేసిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు ఫైర్ అవుతున్నారు. ఇలాంటి వారంతా ప్రయాణికులకు ఇబ్బంది కలిగించడమే కాకుండా మెట్రో సేవల్ని కించపరుస్తున్నారంటూ మండిపడుతున్నారు. ఢిల్లీ మెట్రోలో వీడియోలు రికార్డ్ చేయడం నిషేధమని ఢిల్లీ మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ (DMRC) పదే పదే హెచ్చరికలు జారీ చేసినా కొందరు ప్రయాణికులు వాటిని ఖాతరు చేయట్లేదు. ఇప్పటికీ నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తూ అనేక వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. తాజాగా పర్వీన్ బాబీ, శశి కపూర్ నటించిన ‘సుహాగ్’ సినిమాలోని ‘మెయిన్ తో బేఘర్ హూన్’ పాటకు ఇద్దరు యువతులు కోచ్ లోపల ఉన్న స్తంభాలు పట్టుకుని డ్యాన్స్ చేశారు. @HasnaZarooriHai అనే ట్విట్టర్ యూజర్ ఈ వీడియోను షేర్ చేశారు.

After porn, kissing and fighting in Delhi Metro,

The latest is Pole Dancing.....

🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/RpvKJ9jLny

— Hasna Zaroori Hai 🇮🇳 (@HasnaZarooriHai) July 6, 2023