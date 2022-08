Cobra Terror: పొలంలో నిద్రిస్తున్న మహిళపైకి నాగుపాము.. గంటపాటు అలాగే పడగ విప్పి.. తర్వాత ఏమైందంటే??

Bangalore, August 29: దూరం నుంచి నాగుపామును (Cobra) చూస్తేనే.. ఆమడ దూరం పరుగు అందుకుంటాం. అయితే, పొలంలో నిద్రిస్తున్న ఓ మహిళ (Women) తలపై ఓ నాగుపాము ఏకంగా గంటపాటు (One Hour) పడగ విప్పి అలాగే బుసలు కొట్టింది. ఈ ఘటన కర్ణాటకలోని కలబురిగి జిల్లా మల్లాబాద్‌ గ్రామంలో జరిగింది. పాము కదలికలతో మేల్కొన్న సదరు మహిళ పడగవిప్పిన నాగును చూసి.. కదలకుండా అలాగే ఉండిపోయింది. కాపాడు దేవుడా (Prayed God) అంటూ వేడుకుంది.

సుమారు గంటపాటు పడగ విప్పుకొని ఉన్న పాము ఆశ్చర్యకరంగా మహిళకు ఎలాంటి హాని చేయకుండా అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయింది. ఈ వీడియో వైరల్‌గా మారింది.

An incident of a cobra ascending on the body of a woman who was sleeping in her field at Mallabad village of Afzalpur taluk on Friday afternoon has come to light on Saturday. However the snake moved out from her body without harming her after few minutes.@XpressBengaluru pic.twitter.com/YJdvwzAfI6

