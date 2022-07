Floating Solar Power Plant: విశాఖలో మరో అద్భుతం, దేశంలోనే అతిపెద్ద సౌర విద్యుత్ ప్లాంట్, ఎన్నో ప్రత్యేకతలతో నిర్మాణం, ఆకట్టుకుంటున్న జీవీఎంసీ చేపట్టిన నిర్మాణం, డ్రోన్ విజువల్స్ అదరహో

Visakhapatnam, July 23: ఎన్నో ప్రత్యేకతలను సొంతం చేసుకున్న విశాఖపట్నం (Visakhapatnam) నగరంలో మరో ప్రత్యేకాకర్షణ జత అయింది. ఇప్పటికే ఆ నగరంలో అనేక టూరిస్ట్ స్పాట్‌ లు ఉన్నాయి. అయితే గ్రేటర్ విశాఖ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ చేపట్టిన ఓ ప్రాజెక్టు టూరిజం స్పాట్ గానే కాకుండా...పర్యావరణ హితంగా, డబ్బులు ఆదా చేసేదిగా ఉంది. దేశంలోనే అతిపెద్ద నీటిపై తేలియాడే సౌర విద్యుత్ ప్లాంట్ ను (floating solar power plant) నిర్మించి రికార్డు సృష్టించింది జీవీఎంసీ. పర్యావరణానికి హాని చేయకుండా... రిజర్వాయర్‌లోని నీటిని కూడా ఆవిరి కానివ్వని ఈ ప్రాజెక్టులో ఎన్నో విశిష్టతలున్నాయి. నగర వాసులకు తాగునీటిని అందిస్తున్న మేఘాద్రిగడ్డను (Meghadri Gedda reservoir) సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ గా మార్చేసి అద్భుతమైన రీతిలో మలిచి జీవీఎంసీ గుర్తింపు పొందింది.

#WATCH | Andhra Pradesh: A floating solar power plant commissioned by Greater Visakhapatnam Municipal Corporation (GVMC) on Meghadri Gedda reservoir in Visakhapatnam (22.07) pic.twitter.com/awAhT0w7t7

— ANI (@ANI) July 22, 2022