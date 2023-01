Vijayawada, Jan 24: మీరు బీఎస్ఎన్ఎల్ (BSNL) బ్రాడ్‌బ్యాండ్ ఖాతాదారులా? అయితే ఇది మీకు తప్పకుండా శుభవార్తే. ఇంటర్నెట్ ప్రొటోకాల్ టెలివిజన్ (ఐపీటీవీ-IPTV) సర్వీసులను ప్రారంభిస్తున్నట్టు బీఎస్ఎన్ఎల్ (BSNL) తెలిపింది. సిటీ మీడియాతో కలిసి ఉల్కా టీవీ (ULKA TV) పేరుతో విజయవాడలో (Vijayawada) ఇటీవల ఈ సర్వీసులను ప్రారంభించింది. త్వరలోనే ఏపీ సర్కిల్‌లోని బీఎస్‌ఎన్ఎల్ ఖాతాదారులకు ఈ సేవలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఈ సేవల ద్వారా వెయ్యికిపైగా టీవీ చానళ్లను వీక్షించే అవకాశం లభిస్తుంది.

టీవీకి వేరుగా, బ్రాడ్‌బ్యాండ్ కోసం వేరుగా రెండు వేర్వేరు కనెక్షన్లు కాకుండా ఒకే కనెక్షన్‌తో ఈ రెండింటిని ఒకేసారి అందించేందుకు ఈ సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. కొత్త కస్టమర్లతోపాటు పాత వినియోగదారులు కూడా ఈ సర్వీసులు పొందొచ్చని బీఎస్ఎన్ఎల్ తెలిపింది. అంతేకాదు, టీవీతోపాటు స్మార్ట్‌ఫోన్‌లోనూ ఈ సేవలను పొందొచ్చు.

