Cyclone Michaung Alert: నేడు, రేపు స్కూళ్లకు సెలవు...నెల్లూరు, ప్రకాశం వైపు దూసుకొస్తున్న మైచాంగ్ తుఫాను

ఆంధ్రప్రదేశ్ , తమిళనాడు, ఒడిశాతో పాటు కనీసం 10 తీరప్రాంత జిల్లాలు రానున్న మూడు రోజుల్లో "మైచాంగ్" తుఫాను ప్రభావం పడనుంది. ఉత్తర తమిళనాడు, కోస్తా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ తీరంతో పాటు, చెన్నై , తిరువళ్లూరు, చెంగల్‌పట్టు, ప్రకాశం, గుంటూరు, కృష్ణా , గోదావరి, బాపట్ల, ఏలూరు జిల్లాల్లో అత్యంత భారీ వర్షాలు (24 గంటల్లో 200-250 మి.మీ.), కుండపోత వర్షం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించింది.

ఆదివారం నైరుతి బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం ఏర్పడింది. సాయంత్రం 5.30 గంటల పరిశీలనల ప్రకారం, ఇది పుదుచ్చేరికి తూర్పు-ఆగ్నేయంగా 290 కి.మీ, చెన్నైకి తూర్పు-ఆగ్నేయంగా 210 కి.మీ, నెల్లూరుకు ఆగ్నేయంగా 330 కి.మీ , బాపట్లకు ఆగ్నేయంగా 440 కి.మీ, మచిలీపట్నానికి 450 కి.మీ దక్షిణ-ఆగ్నేయంగా ఉంది .

తుపాను తీవ్ర తుపానుగా మంగళవారం నాడు నెల్లూరు-మచిలీపట్నం మధ్య దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరం దాటే అవకాశం ఉంది. సంబంధిత గాలుల వేగం గంటకు 90-100 కి.మీ.ల మధ్య నుండి 110 కి.మీ/గం వరకు ఉండే అవకాశం ఉంది. సెప్టెంబరు 2021లో అభివృద్ధి చెందిన గులాబ్ తుఫాను తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాన్ని దాటే మొదటి తుఫాను మైచాంగ్ తుఫాను అవుతుంది. అసని తుఫాను 2022 లో ఆంధ్రప్రదేశ్-ఒడిశా తీరానికి దగ్గరగా వచ్చినప్పటికీ, అది తీరం దాటలేదు.

Tonight, heavy-V Heavy rain alert⚠️ for #Chennai and SriHariKota

Nellore, Gudur areas may also get some heavy showers, but main show for S. AP from tomorrow post noon hrs#ChennaiRains to continue till morning. Heavy rains⚠️

Stay indoors, be safe#CycloneMichaung #CycloneAlert pic.twitter.com/slMX9DIft3

— SkyWatch Weather India 🇮🇳 (@SkyWatchUpdates) December 3, 2023