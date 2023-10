Narendra Modi on Train Accident: విజయనగరం రైల్ ప్రమాదంపై ప్రధాని మోడి తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి, సహాయ కార్యక్రమాలపై రైల్వే మంత్రి తో మాట్లాడిన మోడి

Vijayanagaram, OCT 29: విజయనగరం జిల్లా కొత్తవలస మండలం కంటకాపల్లి దగ్గర ఘోర రైలు (AP train Accident) ప్రమాదం జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. రెండు రైళ్లు ఢీకొన్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో పలువురు చనిపోయారు. పదుల సంఖ్యలో ప్రయాణికులు గాయపడ్డారు. గాయపడ్డ వారిని దగ్గరలోని ఆసుపత్రులకు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ప్రమాద స్థలంలో విద్యుల్ లేకపోవడంతో అంధకారం నెలకొంది. సహాయక చర్యలకు ఆటంకం ఏర్పడుతోంది. మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేశారు.

PMO tweets, "PM Narendra Modi spoke to Railway Minister Ashwini Vaishnaw and took stock of the situation in the wake of the unfortunate train derailment between Alamanda and Kantakapalle section. Authorities are providing all possible assistance to those affected. The Prime… pic.twitter.com/Kd5dRR0KQO

— ANI (@ANI) October 29, 2023