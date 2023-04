Vijayawada, April 28: విశ్వవిఖ్యాత నటసార్వభౌమ నందమూరి తారకరామారావు (NTR@100) శతజయంతి ఉత్సవాల ప్రారంభోత్సవం విజయవాడలో ఘనంగా జరిగింది. పోరంకిలో అనుమోలు గార్డెన్స్ లో శతజయంతి వేడుకలను నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ వేడుకలకు సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ (Rajinikanth) స్పెషల్ అట్రాక్షన్‌గా నిలిచారు. కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఆయన...ఎన్డీఆర్‌పై ప్రశంసలు కురిపించారు. నందమూరి తారకరామారావు యుగపురుషుడు అన్న రజినీకాంత్...తన చిన్న వయస్సు నుండే, ఎన్టీఆర్ (NTR) ప్రభావం ఉండేదన్నారు. తాను చూసిన మొదటి సినిమా పాతాళభైరవి అని ఆసక్తికరమైన విషయాలు చెప్పారు. ఎన్టీఆర్ కి వారసుడిగా బాలకృష్ణ తనదైన ప్రతిభను ప్రదర్శిస్తున్నారన్నారు. బాలకృష్ణ (Balakrishna) కంటిచూపుతోనే ఏదైనా చేయగలిగిన సమర్థుడన్నారు రజినీకాంత్. ఆయన చేసిన స్టంట్లు తాను సల్మాన్ ఖాన్, షారుక్ ఖాన్ లాంటి హీరోలు కూడా చేయలేరని, చేసినా ప్రజలు ఒప్పుకోరని రజినీకాంత్ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

#SuperstarRajinikanth speech about #Balayya in #NTRCentenary function.

This is the example of #Rajinikanth ability to pull the crowd wherever he goes..

He knows how to speak in a stage..no one can match his free style speech.

As he said only #Balayya can do such stunts.… pic.twitter.com/4LpzBA0C3M

— Jeevan Santhosh (@ijeevan) April 28, 2023