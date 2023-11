Food Poison in Mid-day Meal: బల్లిపడిన మధ్యాహ్న భోజనం తిన్న విద్యార్ధులు, 51 మందికి అస్వస్థత, పలువురి పరిస్థితి విషమం, అన్నమయ్య జిల్లాలో ఘటన

Kadapa, NOV 23: ఏపీలోని అన్నమయ్య జిల్లాలో విద్యార్థులకు ప్రాణాపాయం తప్పింది. సకాలంలో అస్వస్థతకు గురైన విద్యార్థులను (Students) ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందించడంతో విద్యార్థులంతా కోలు కుంటున్నారు. జిల్లాలోని మదనపల్లె మండలం టేకుల పాలెం ప్రాథమిక పాఠశాలలో విద్యార్థులకు మధ్యాహ్న భోజనం( Midday meals) వండి పెట్టారు. అయితే భోజనం బల్లి పడిన విషయం తెలియక పోవడంతో భోజనం తిన్న 51 మంది విద్యార్థులు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. వీరిలో 25 మంది బాలికలున్నారు. అస్వస్థకు గురైన సమాచారం అందుకున్న స్థానికులు వెంటనే వారిని మదనపల్లె ఆసుపత్రికి(Hospital) తరలించి చికిత్స అందజేశారు.

#WATCH | Andhra Pradesh: Students of a government school in Tekulapalem village of Annamayya district, were hospitalised after they fell sick after consuming mid-day meal (22/11) pic.twitter.com/GDxyg3ovBT

— ANI (@ANI) November 23, 2023