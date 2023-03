Building Collapsed In Visakhapatnam: విశాఖలో కుప్పకూలిన మూడంతస్తుల బిల్డింగ్, రాత్రి పుట్టినరోజు వేడుకలు చేసుకున్న చిన్నారి మృతి, శిథిలాల కింద 9 మంది ఉన్నారని అంచనా

Visakhapatnam, March 23: విశాఖపట్నంలో అర్ధరాత్రి విషాదం నెలకొంది. రామజోగిపేటలో (Ramajogipeta) ఓ పురాతన భవనం కుప్పకూలింది. ఒక్కసారిగా మూడు అంతస్తుల భవనం (Building Collapsed) కుప్పకూలింది. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు మృతి చెందారు. శిథిలాల కింద చిన్నారి మృతదేహం లభ్యమైంది.Andhra Pradesh మరికొంతమంది గాయపడ్డారు. శిథిలాల కింద మరికొంత మంది చిక్కుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో రంగంలోకి దిగిన ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఫైర్ సిబ్బంది రెస్క్యూ ఆపరేషన్ నిర్వహించి శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న వారిని కాపాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. శిథిలాలను తొలగిస్తున్నారు. మరోవైపు గాయపడిన వారిని చికిత్స కోసం విశాఖ కేజీహెచ్ (KGH) ఆస్పత్రికి తరలించారు.

Andhra Pradesh | Several injured after a three-storey building collapsed in Ramajogi Peta near the Collectorate in Visakhapatnam. Search and rescue operation underway. More details awaited. pic.twitter.com/XqoevMHE1I

— ANI (@ANI) March 23, 2023