Group 4 Examination: బలగం సినిమాకు మరో అరుదైన గౌరవం, గ్రూప్‌ 4 పరీక్షలో బలగం సినిమాపై ప్రశ్న, ఇంతకీ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటో తెలుసా?

Hyderabad, July 01: గ్రూప్‌-4 పరీక్ష (Group 4) ప్రశాంతంగా ముగిసింది. మొత్తం 8,180 పోస్టుల కోసం నిర్వహించిన ఈ పరీక్షకు 9,51,321 మంది అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోగా.. 80 శాతం మంది అభ్యర్థులు పరీక్షకు హాజరయ్యారు. కాగా, గ్రూప్-4 పరీక్షలో ముఖ్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన వివిధ పథకాలు, ఆర్థిక స్థితిగతులపై పలు ప్రశ్నలొచ్చాయి. అయితే ఇందులో అడిగిన ఒక ప్రశ్న సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా (Viral) మారింది. అంతగా అడిగిన ప్రశ్న ఏంటని అనుకుంటున్నారా? తెలంగాణ నేపథ్యంలో ఓ చిన్న సినిమాగా వచ్చి సంచలన విజయం సాధించిన బలగం (Balagam) మూవీ గురించి గ్రూప్‌-4లో ఒక ప్రశ్న అడిగారు. బలగం చిత్రానికి సంబంధించి కింద జతలలో ఏవి సరిగ్గా జతపరచడబడినవి అంటూ ప్రశ్న అడిగారు.

We are overjoyed and overwhelmed that our film, #Balagam, made its way into a prestigious groups exam paper!

We're glad that our passion project is continuing to cast its magic and engage audiences across all industries ✨

All the best to all the aspirants!#BalagamGoesGlobal pic.twitter.com/nn6MOpfV18

— Siddhu Tweets (@ProSiddhu_) July 1, 2023