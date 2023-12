Kamareddy, DEC 14: కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలో బుధవారం అర్ధరాత్రి భారీ అగ్ని ప్రమాదం (Fire Accident) చోటు చేసుకున్నది. స్థానిక అయ్యప్ప షాపింగ్‌ మాల్‌లో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. ఆ తర్వాత మంటలు మాల్‌లోని (Fire Accident in Mall) మిగతా అంతస్థులకు చేరాయి. అర్ధరాత్రి ఒక్కసారిగా భారీగా మంటలు చెలరేగడంతో స్థానికులు ఆందోళనకు గురై పరుగులు తీశారు. ఆ తర్వాత సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని మంటలను అదుపులోకి తీసుకువచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.

VIDEO | Fire breaks out in Ayyappa Shopping Mall, Kamareddy in Telangana. Fire tenders on the spot. More details are awaited. pic.twitter.com/al11aF0Ng4

— Press Trust of India (@PTI_News) December 14, 2023