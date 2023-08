Hyderabad, Aug 02: హైదరాబాద్‌ హబ్సీగూడలో (Habsiguda fire accident) అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. అన్‌లిమిటెడ్‌ షోరూం నుంచి భారీగా మంటలు ఎగిసిపడుతున్నాయి. ఈ మంటల కారణంగా చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు దట్టమైన పొగ ఎగిసిపడుతుంది. దీంతో ఉప్పల్‌ – సికింద్రాబాద్‌ మార్గంలో వెళ్లే ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ప్రమాదం గురించి తెలియగానే అగ్నిమాపక సిబ్బంది హుటాహుటిన ఘటనాస్థలికి చేరుకున్నారు. మూడు ఫైర్‌ ఇంజిన్లతో మంటలను (Fire accident) అదుపులోకి తీసుకొచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.

Watch | Fire broke out at the first floor of a commercial complex in Habsiguda, #Hyderabad . No casualties reported.

Video: Gandhi, #DeccanChronicle. pic.twitter.com/yh556qNyPk

— Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) August 2, 2023