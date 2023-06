Hyderabad, June 21: ఎల్బీనగర్ (Lb Nagar)పరిధిలోని సాగర్ రింగ్‌రోడ్డు (Sagar Ring Road) కూడలిలో ప్లైఓవర్ నిర్మాణ పనుల సమయంలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. ప్లై ఓవర్ పిల్లర్ల మధ్య ఇనుప ర్యాంప్ ఏర్పాటు చేస్తుండగా ఒక్కసారిగా అది కూలిపోయింది(Flyover Ramp Collapse). ఈ ఘటనలో 10మందికి గాయాలయ్యాయి. వారిని హుటాహుటీని చికిత్స నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు. అయితే గాయపడిన కార్మికులంతా బీహార్‌కు చెందిన వారిగా తెలుస్తోంది. వారిలో నలుగురి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. శిథిలాల కింద మరికొందరు ఉండొచ్చనే అనుమానంతో పొక్లెయిన్ సహాయంతో శిథిలాలను తొలగించే ప్రక్రియలో సిబ్బంది నిమగ్నమయ్యారు.

#WATCH | Telangana: A Flyover slab collapsed in the LB Nagar area of Hyderabad.

8 people were injured. The injured were taken to KIMS Hospital in Secunderabad. Two persons sustained head injuries. A case is registered under section 337: Anji Reddy, SHO LB Nagar pic.twitter.com/uRxhkpJpDj

— ANI (@ANI) June 21, 2023