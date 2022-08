Basara IIIT Campus: బాసర ట్రిపుల్ ఐటీకి తెలంగాణ గవర్నర్ తమిళిసై , విద్యార్థులతో కలిసి బ్రేక్ ఫాస్ట్, రైలు మార్గం ద్వారా ప్రయాణం..

తెలంగాణ గవర్నర్ తమిళిసై సౌందర్ రాజన్ బాసరలో పర్యటిస్తున్నారు. రైలు మార్గాన వెళ్లిన గవర్నర్ తెల్లవారుజామున 2:50 గంటలకు బాసర రైల్వేస్టేషన్ కు చేరుకున్నారు. అక్కడి నుంచి రోడ్డు మార్గంలో ఉదయం 4 గంటలకల్లా బాసర ట్రిపుల్ ఐటీకి చేరుకున్నారు. 6.15గంటల వరకు ట్రిపుల్ ఐటీ గెస్ట్ హౌస్ లో విశ్రాంతి తీసుకున్న అనంతరం శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు.

Visit to meet Students facilities in Hostels Library in Basara IIIT Campus.

