డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ గురించి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేస్తూ వీడియో చిత్రీకరించిన తెలంగాణకు చెందిన ఓ వ్యక్తిని హైదరాబాద్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. వివాదాస్పద వీడియోలో "అంబేద్కర్ జీవించి ఉన్నప్పుడే నేను పుట్టి ఉంటే, గాడ్సే గాంధీని ఎలా కాల్చాడో అలా కాల్చివేసి ఉండేవాడిని" అని ఆయన చెప్పడం వినవచ్చు. ఆ వ్యక్తిని రాష్ట్రీయ దళిత సేన అనే గ్రూపు వ్యవస్థాపకుడు హమారా ప్రసాద్‌గా గుర్తించారు. వీడియోలో, ప్రసాద్ అంబేద్కర్ స్వయంగా వ్రాసిన “హిందూ మతంలో చిక్కులు: ప్రజలను జ్ఞానోదయం చేయడానికి ఒక వివరణ” అనే పుస్తకాన్ని పట్టుకున్నాడు. అంబేద్కర్ కాలంలో ఈ పుస్తకం ఎప్పుడూ ప్రచురించబడలేదు. మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం చివరకు 1987లో డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్: రచనలు మరియు ప్రసంగాలు (BAWS) సిరీస్‌లో భాగంగా ప్రచురించింది.

ఈ పుస్తకం సనాతన ధర్మాన్నిచ బ్రాహ్మణీయ భావజాలాన్ని సవాలు చేయడం గురించి మాట్లాడుతుంది. ఈ పుస్తకం ప్రతి అధ్యాయం ముగిసే సమయానికి పాఠకులను ఆలోచింపజేసే ప్రశ్నలను అడగడం ద్వారా సవాలు చేస్తుంది.

Today Cyber crime police station, Hyderabad City arrested Hamara prasad Registered FIR 256/2023 U/S 153A,505(2) IPC on abusing Dr. BR Ambedkar & forwarding videos through social media platforms. pic.twitter.com/sYCDPHrTjz

— Hyderabad City Police (@hydcitypolice) February 10, 2023