Traffic Diversions In Hyderabad: ఇవాళ బయటకు వెళ్తున్నారా? హనుమాన్ శోభాయాత్ర సందర్భంగా ఈ రూట్లలో ట్రాఫిక్ మళ్లింపు, నగరవాసులకు పోలీసుల సూచనలు

Hyderabad, April 06: హనుమాన్ జయంతి (Hanuman Jayanthi) సందర్భంగా హైదరాబాద్‌ నగరంలో భారీ శోభాయాత్ర చేపట్టనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో హనుమాన్ శోభాయాత్ర సవ్యంగా సాగేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు. రంజాన్ మాసం కూడా నడుస్తుండటంతో ఎలాంటి ఘటనలు జరుగకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టారు. హనుమాన్ శోభాయాత్ర (Hanuman Shobha yatra) సవ్యంగా సాగేందుకు హైదరాబాద్ నగరవాసులు సహకరించాలని ట్రాఫిక్ అదనపు సీపీ సుధీర్ బాబు విజ్ఞప్తి చేశారు. శోభాయాత్ర సందర్భంగా ట్రాఫిక్ డైవర్షన్స్ ఉంటాయని, వాహనదారులు ఈ విషయాన్ని గమనించి సహకరించాలని కోరారు. ఉదయం 11 గంటలకు గౌలిగూడలోని రామ మందిరం నుండి శోభాయాత్ర ప్రారంభమవుతుందన్నారు.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred upon me under section 21(1)(b) of the Hyderabad City Police Act, I, C.V. Anand, IPS, CP, Hyderabad, do hereby notify, for information of the general public, that, in order to maintain smooth flow of traffichttps://t.co/QNf3rJx9i1 pic.twitter.com/m974HwsanF

— Hyderabad City Police (@hydcitypolice) April 4, 2023