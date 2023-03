Viral Video: హైదరాబాద్ సీఎంఆర్‌ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో గుండెపోటుతో బీటెక్ స్టూడెంట్ మృతి వైరల్ వీడియో

హైదరాబాద్‌: గుండ్ల పోచంపల్లి మున్సిపల్‌ పరిధిలోని సీఎంఆర్‌ ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలలో ఇంజినీరింగ్‌ మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్న 18 ఏళ్ల విద్యార్థి శుక్రవారం గుండెపోటుతో మృతి చెందాడు. సచిన్‌గా గుర్తించిన మృతుడు క్యాంపస్‌లోని కారిడార్‌లో నడుచుకుంటూ వెళుతుండగా ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయాడు. వెంటనే సీఎంఆర్‌ ఆస్పత్రికి తరలించగా అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారు. మధ్యాహ్నం జరిగిన ఘటన వివరాల ప్రకారం.. సచిన్ తన స్నేహితులతో కలిసి కుప్పకూలిపోయాడు. ఘటనకు ముందు విద్యార్థి తరగతులకు హాజరైనట్లు సమాచారం.

అతను గుండెపోటుతో మరణించాడని వైద్యుల నుండి ధృవీకరించబడిన తరువాత, రాజస్థాన్‌లో నివసిస్తున్న అతని తల్లిదండ్రులకు సమాచారం అందించారు. అనంతరం కళాశాల అధికారులు అతడి మృతదేహాన్ని వారికి అప్పగించారు.

Its so Sad, a Btech 1st year #student of CMR Engineering College died, reportedly of #cardiacarrest, suddenly collapsed while walking in the building, in #Medchal, outskirts of #Hyderabad, #Students and official immediately shifted him to hospital, but... 😢#heartattack #CPR pic.twitter.com/Fztq4pYMfq

— Surya Reddy (@jsuryareddy) March 3, 2023