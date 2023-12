Hyderabad, December 02: రైల్వే ప్రయాణికులకు దక్షిణ మ‌ధ్య రైల్వే (SCR) అల‌ర్ట్ జారీ చేసింది. ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఏర్ప‌డిన తీవ్ర అల్ప పీడ‌నం (Cyclone Michaung) శుక్ర‌వారం వాయుగుండంగా మారి.. ఆదివారానికి తుపానుగా బ‌ల ప‌డ‌నున్నది. ఈ తుఫాన్‌కు మిచౌంగ్ అని భార‌త వాతావ‌ర‌ణ విభాగం పేర్కొంది. దీంతో ఆదివారం, సోమ‌వారాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ప‌లు ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వ‌ర్షాలు, కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలిక‌పాటి జ‌ల్లుల నుంచి మోస్తరు వ‌ర్షాలు కురుస్తాయ‌ని తెలిపింది.

Passengers Please Note:

Cancellation of Trains in View of #CycloneMichaung pic.twitter.com/RjI1X4hXAg

— South Central Railway (@SCRailwayIndia) December 2, 2023