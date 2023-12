Hyderabad, DEC 28: ట్రాఫిక్‌ పెండింగ్‌ చలాన్ల (Traffic Challans) చెల్లింపునకు వాహనదారుల నుంచి విశేష స్పందన వస్తోంది. ఇప్పటివరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 9.61 లక్షల చలాన్ల చెల్లింపులు (Traffic Challan) అయ్యాయని.. దీంతో రూ.8.44కోట్ల ఆదాయం సమకూరిందని రవాణా శాఖ వర్గాలు వెల్లడించాయి. హైదరాబాద్‌ పరిధిలో 3.54 లక్షల చలాన్ల ద్వారా రూ.2.62 కోట్లు, సైబరాబాద్‌ పరిధిలో 1.82 లక్షల చలాన్ల చెల్లింపు ద్వారా 1.80 కోట్లు, రాచకొండ పరిధిలో 93వేల చలాన్ల ద్వారా రూ.76.79 లక్షల ఆదాయం చేకూరిందని పేర్కొన్నాయి. కాగా, పెండింగ్‌ చలాన్లపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భారీ డిస్కౌంట్‌లు ప్రకటించడంతో గడువులోగా కట్టేందుకు వాహనదారులు ఎగబడుతున్నారు.

All the citizens please avail the #Discount / #Concession opportunity to clear your pending #TrafficChallans from 26th Dec, 2023 to 10th January 2024. @AddlCPTrfHyd pic.twitter.com/iKG5CxTIrK

దీంతో తరచూ సర్వర్‌ హ్యాంగ్‌ అవుతోంది.పెండింగ్‌ ట్రాఫిక్‌ చలాన్ల వసూలు (Pending Traffic Challan Payments) విషయంలో తెలంగాణ పోలీసు శాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నసంగతి తెలిసిందే. చలాన్ల చెల్లింపులపై భారీ డిస్కౌంట్‌ను ప్రకటించింది. ఈ క్రమంలో ద్విచక్ర వాహనాలకు చల్లాన్లపై 80 శాతం రాయితీ ప్రకటించింది.

Sir/Ma'am, occasionally due to heavy internet traffic... our website getting hanged. But, our technical team is continuously working on it to clear the issues. If you're face the same problem, please try after sometime and avail this opportunity. Thanks 😊

