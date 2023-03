Twitter War Governor, Harish Rao: మెడికల్ కాలేజీ విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రెండు నాల్కల ధోరణి, వరుస ట్వీట్లతో గవర్నర్ తమిళిసైతో తెలంగాణ మంత్రి హరీష్ రావు కౌంటర్ అటాక్..

తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కేంద్రం వైద్య కళాశాలల కేటాయింపుపై గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై తెలంగాణ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి టీ హరీశ్ రావు ఆదివారం నాడు మండిపడ్డారు. తెలంగాణకు ఎన్ని మెడికల్ కాలేజీలు ఇచ్చారనే దానిపై ట్విటర్ యూజర్ అడిగిన ప్రశ్నకు గవర్నర్ స్పందిస్తూ, కేంద్ర మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవ్య చెప్పినట్లుగా సకాలంలో దరఖాస్తు చేయడంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విఫలమైందని అన్నారు. ‘నిద్రపోయి లేటుగా లేచి అడిగారు. ఒక్క ఏడాదిలో 11 మెడికల్‌ కాలేజీలు తమిళనాడుకు వచ్చాయి’’ అని ఆమె వ్యాఖ్యానించారు.

Medical revolution in the last 8yrs:Number of med colleges doubled from around 300 to 700 approx.MBBS seats increased by 85% nearing 1 Lakhs from 30000 ,PG med seats 150% increased.15 New AIIMS & New Nursing Colleges in every New med colleges added district wise accross Nation

ఆమె ట్వీట్‌పై హరీష్‌రావు స్పందిస్తూ, ఆల్ ఇండియా ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్ (ఎయిమ్స్) బీబీనగర్ పూర్తి చేయడానికి అంచనా వేసిన రూ.1365 కోట్లలో కేంద్రం కేవలం రూ.156 కోట్లు మాత్రమే విడుదల చేసిందని చెప్పారు. ఢిల్లీ ఎయిమ్స్ స్థాయిలో ఉండాల్సిన బీబీనగర్ ఎయిమ్స్, ఎందుకు గల్లీలోని మా పీహెచ్‌సీ స్థాయిలో లేదని, ఎందుకు అధ్వాన్నంగా ఉంది? అని ప్రశ్నించారు. రూ. 1365 కోట్ల నిధులు మంజూరు చేయాల్సి ఉన్నా.. ఎందుకు రూ.156 కోట్లు (11.4%) మాత్రమే మంజూరు చేశారు నిలదీశారు.

గుజరాత్ ఎయిమ్స్‌కు 52 శాతం నిధులు కేటాయించగా తెలంగాణకు 11.4 శాతం నిధులు ఎందుకు వచ్చాయని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం 2014లో వాగ్దానం చేసిన విధంగా గిరిజన విశ్వవిద్యాలయం రైలు కోచ్ ఫ్యాక్టరీ కోసం రాజ్‌భవన్ దృష్టి సారించి, భారత ప్రభుత్వాన్ని ముందుకు తెస్తే తెలంగాణ ప్రజలకు ఇది గొప్ప సహాయం అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.

CM #KCR Garu setup 12 medical clgs with state's own funds in tune to vision of 1️⃣medical clg in each dist.

TS tops in country with 19 MBBS seats per lakh population?

Instead of hurling abuses, Centre & governor shud appreciate TS govt for opening 8️⃣colleges in a single day 3/5

— Harish Rao Thanneeru (@BRSHarish) March 5, 2023