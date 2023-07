Hyderabad, July 08: సికింద్రాబాద్‌ ఉజ్జయిని మహంకాళి బోనాల (Ujjaini Mahankali Bonalu) జాతర సందర్భంగా ఈనెల 9, 10 తేదీల్లో ఆలయ సమీపంలో ట్రాఫిక్‌ ఆంక్షలు విధిస్తూ నగర పోలీసు కమిషనర్‌ సీవీ ఆనంద్‌ శుక్రవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఈ ఆంక్షలు (Traffic Restrictions) 10వ తేదీ జాతర పూర్తయ్యే వరకు అమలులో ఉంటాయన్నారు. బోనాల పండుగ సందర్భంగా వచ్చే భక్తులతో ఆలయ సమీపంలో రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుందని ఈ నేపథ్యంలో ట్రాఫిక్‌ ఆంక్షలు, వాహనాలను దారి మళ్లిస్తున్నట్టు కమిషనర్‌ పేర్కొన్నారు. సికింద్రాబాద్‌ రైల్వే స్టేషన్‌కు ప్రయాణం చేసే వారు త్వరగా ఇంట్లో నుంచి వెళ్లి సరైన సమయానికి స్టేషన్‌లోకి ప్లాట్‌ ఫామ్‌ నంబర్‌. 1 నుంచి వెళ్లే వారు రద్దీ ఎక్కువ ఉండడంతో చిలకలగూడ వైపు నుంచి వచ్చి ప్లాట్‌ ఫామ్‌ నంబర్‌.10ని ఉపయోగించుకోవాలని సూచించారు. ఆలయానికి రెండు కిలోమీటర్ల పరిధిలో ట్రాఫిక్‌ రద్దీ ఉంటుందన్నారు. అందుకు ప్రజలు సహకరించాలని ఆయన కోరారు. ఆంక్షలు , ట్రాఫిక్‌ మళ్లింపు (Traffic Restrictions), వాహ నాల పార్కింగ్‌కు సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Commuters are urged to make note of Traffic Arrangements in view of Sri Ujjaini Mahankali Bonalu on 8/9 and 10th of July '23.

Kindly as much as avoid commuting between Junctions: Paradise -Patny- Ghansmandi - Ranigunj.@HYDTP pic.twitter.com/wfjU0WVsKY

