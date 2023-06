Hyderabad, June 22: హైదరాబాద్‌ ట్యాంక్‌బండ్‌ పరిసరాల్లో ఇవాళ ట్రాఫిక్‌ ఆంక్షలు (Traffic Restrictions) విధించనున్నట్లు ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు తెలిపారు. తెలంగాణ అమరవీరుల స్మారక చిహ్నం ప్రారంభోత్సవం (Telangana Martyrs Memorial Inauguration) నేపథ్యంలో మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు ట్రాఫిక్‌ ఆంక్షలు అమలు చేయనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఎన్టీఆర్‌ గార్డెన్‌ (NTR Gardens), లుంబినీ పార్క్‌, నెక్లెస్‌ మార్గాలను మూసివేయనున్నట్లు తెలిపారు. వీవీ జంక్షన్, ఓల్డ్ సైఫాబాద్ పీఎస్ జంక్షన్, రవీంద్రభారతి, మింట్ కాంపౌండ్ రోడ్, తెలుగు తల్లి జంక్షన్, నెక్లెస్ రోటరీ, నల్లగుట్ట జంక్షన్, కట్టమైసమ్మ, ట్యాంక్ బండ్, లిబర్టీ, కర్బాల మైదాన్, చిల్డ్రన్ పార్క్‌, రాణిగంజ్​రూట్‌లో ట్రాఫిక్‌కు అంతరాయం ఏర్పడే అవకాశాలున్నాయని, వాహనదారులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో వెళ్లాలని సూచించారు.

In connection with Inauguration of Martyrs Memorial certain traffic restriction are in place.

Commuters kindly make note and take alternative routes n avoid commuting in the 3 KM vicinity of Hussain Sagar and Tank Bund.

