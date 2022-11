Artemis 1 launch: చంద్రుడిపై శాశ్వత నివాసం కోసం నాసా కీలక ప్రయోగం, ఇప్పటికే రెండు సార్లు ఫెయిలయిన నాసా, ఈ రోజైనా సక్సెస్ అయ్యేనా! నాసా ప్రయోగం కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ప్రపంచదేశాలు

New York, NOV 16: చంద్రుడిపైకి ఆర్టెమిస్-1ను (Artemis 1) ప్రయోగించేందుకు నాసా (NASA) మరోసారి సిద్ధమైంది. ఇప్పటికే రెండు దఫాలుగా ప్రారంభంలోనే విఫలమైన ఈ ప్రయోగం.. ఈసారి విజయవంతం అవుతుందని నాసా శాస్త్రవేత్తలు గట్టినమ్మకంతో ఉన్నారు. భారత కాలమానం ప్రకారం ఇవాళ ఉదయం 11.34గంటలకు ఈ ప్రయోగం చేపట్టనున్నట్లు నాసా (NASA) వెల్లడించింది. కేప్ కెనావెరల్‌లోని కెన్నడీ అంతరిక్ష కేంద్రం నుంచి ఈ ప్రయోగాన్ని నాసా నిర్వహించనుంది. 2024లో ఆర్టెమిస్‌-2 (Artemis 2) ప్రయోగాన్ని చేపట్టి వ్యోమగాములను కచ్చితంగా చంద్రుడిపైకి (Moon) తీసుకెళ్లాలని నాసా భావిస్తుంది. చంద్రుడిపై శాశ్వతంగా నివాసం ఏర్పాటు చేయడంలో భాగంగా నాసా ఈ ప్రయోగాన్ని చేపడుతున్నది. అయితే, ప్రస్తుతం ఈ మిషన్‌లోని ఓరియన్‌ క్యాప్సూల్‌ మానవ రహితంగానే చంద్రుడి కక్ష్యలోకి (Moon orbit) వెళ్లిరానున్నది. ఆర్టెమిస్‌-3ని 2025 ప్రయోగించేందుకు నాసా ఇప్పటి నుంచే ఏర్పాట్లు చేస్తుండటం విశేషం.

LIVE NOW: The #Artemis era of exploration begins today with @NASAArtemis I, the first integrated test flight of the rocket and spacecraft that will bring humanity to the Moon. Watch @NASA_SLS and @NASA_Orion embark on their first voyage. https://t.co/Ngak08VFb0

— NASA (@NASA) November 16, 2022