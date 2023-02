Zoom Layoffs: జూమ్‌ యాప్ సంచలన నిర్ణయం, భారీగా ఉద్యోగుల్ని తొలగిస్తూ ప్రకటన, మూడేళ్లలో కొత్త ఉద్యోగుల్ని తీసుకొని తప్పు చేశామంటూ పశ్చాత్తాపం

New Delhi, FEB 08: కరోనా సమయంలో చాలా పాపులర్ అయిన వీడియో సర్వీసుల యాప్‌ జూమ్‌(Zoom app) సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. రెండేళ్లుగా భారీగా నియామకాలు చేసుకున్న జూమ్ కంపెనీ(Zoom)...తమ ఉద్యోగుల్లో 15 శాతం మందికి ఉద్వాసన పలుకనుంది. అంటే దాదాపు 1300 మంది ఉద్యోగులను తొలగించనుంది. కరోనా సమయంలో భారీగా సేవలు అందించాల్సిన అవసరం కారణంగా పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగుల్ని నియమించుకున్నామని, ఇప్పుడు ఆర్ధిక భారం తగ్గించుకోవడంలో భాగంగా తొలగింపులు తప్పడం లేదని జూమ్‌ సీఈవో ఎరిక్ యువాన్ (Eric Yuan) తెలిపారు. జులై 2019 నుంచి అక్టోబర్ 2022 మధ్యలో తమ కంపెనీ దాదాపు 272 శాతం ఎక్కువగా ఉద్యోగుల్ని నియమించుకుందని, ఈ కాలంలో దాదాపు 8,422 మందిని కొత్తగా రిక్రూట్ చేసుకున్నట్లు ప్రకటించారు.

Zoom, the videoconferencing giant that grew rapidly during the pandemic, said on Tuesday that it was laying off 15% of its work force, or about 1,300 employees, becoming the latest tech giant to cut back amid looming concerns about the economy. https://t.co/DxOwtgt1Qi

— The New York Times (@nytimes) February 7, 2023