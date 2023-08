Mexico Accident: మెక్సికోలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. 50 మీటర్ల లోతున్న లోయలో బస్సు పడి 18 మంది మృతి.. మృతుల్లో ఆరుగురు భారతీయులు.. లోయ లోతు ఎక్కువగా ఉండటంతో కష్టంగా మారిన సహాయక చర్యలు

Newdelhi, Aug 4: మెక్సికోలో (Mexico) ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం (Road Accident) జరిగింది. 40 మంది ప్రయాణికులతో టియువానా వైపు వెళుతున్న బస్సు అకస్మాత్తుగా అదుపు తప్పి లోయలో (Fell into Valley) పడిపోయింది. ఈ ప్రమాద ఘటనలో 18 మంది దుర్మరణం చెందారు. మృతి చెందిన వారిలో ఆరుగురు భారతీయులు (Indians) కూడా ఉన్నారు. నాయారిట్ రాష్ట్రంలో బర్రాంకా బ్లాంకా ప్రాంతంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. అయితే, ప్రమాదానికి అసలైన కారణమేంటో తెలియాల్సి ఉంది.

