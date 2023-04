Alabama, April 16: అమెరికాలో మరోసారి కాల్పుల మోత మోగింది. అలబామా (Alabama) రాష్ట్రంలోని ఓ పుట్టినరోజు వేడుకలో కొందరు దుండగులు కాల్పులకు (Birthday Party Shooting) తెగబడ్డారు. ఈ ఘటనలో నలుగురు ప్రాణాలు కోల్పోవడంతోపాటు మరో 20 మందికిపైగా తీవ్రంగా గాయాలపాలైనట్లు అనుమానిస్తున్నారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు తీవ్రంగా గాయపడిన వారిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రమాదానికి గల కారణాలపై అధికారులు దర్యాప్తు మొదలుపెట్టారు. అలబామాలోని (Alabama Shootiong) డేడ్‌విల్లేలో ఉన్న ఓ డ్యాన్స్‌ స్టూడియోలో కొందరు యువతీ యువకులు పుట్టినరోజు వేడుక చేసుకున్నారు.

#UPDATE At least four people were killed and several injured in a small town shooting in the US state of Alabama, police said Sunday, as multiple reports said the victims were celebrating a teen birthday party. pic.twitter.com/Wutwcmxbp6

— AFP News Agency (@AFP) April 16, 2023