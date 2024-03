Maoist Attack (Image used for representational purpose only) (Photo Credits: ANI)

Islamabad, March 26: పాకిస్థాన్‌లోని (Pakistan) రెండో అతిపెద్ద నేవీ ఎయిర్‌స్టేషన్‌ పీఎన్‌ఎస్‌ సిద్ధిఖ్‌పై సోమవారం రాత్రి దాడి జరిగింది. పలువురు తిరుగుబాటుదారులు తుపాకులు, బాంబులతో స్థావరంపై (Terrorists Attack) విరుచుకుపడ్డారు. వెంటనే అప్రమత్తమైన సైనికులు, పోలీసులు ఎదురుకాల్పులు జరిపారు. నలుగురు తీవ్రవాదులను హతమార్చారు (4 Terrorists Killed). ఎయిర్‌స్టేషన్‌కు మాత్రం ఎలాంటి నష్టం జరగలేదని అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ స్థావరంలో చైనాకు చెందిన డ్రోన్లను పెద్ద ఎత్తున మోహరించినట్లు సమాచారం.

#Breaking#Pakistan's second-largest airbase, PNS Siddique, came under attack by multiple explosions and gunfire, according to several media reports.

The Balochistan Liberation Army (#BLA) has claimed responsibility for the assault on the Naval Airbase in Turbat, citing… pic.twitter.com/WSk0itrVYw

— TIMES NOW (@TimesNow) March 26, 2024